Дамир Мусин: "Из кубка пил, эмоции получил, но галочку сам для себя "чемпион КХЛ" не поставил"

Защитник "Сочи" Дамир Мусин отметил, что не чувствует себе чемпионом, несмотря на то, что стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса". Напомним, Мусин не сыграл ни одного матча в плей-офф.

– Весь этот сезон скомканный. Летом лечился, проблемы со спиной с июня начались. В краткие сроки прошел предсезонку. Без становой тяги, кроссы не бегал, – цитирует Мусина "Спорт Бизнес Online". - Это все сказывается, ведь летом база закладывается на весь сезон, чтобы не на два – три месяца хватило, а на весь год. Травма помешала больше всего, затем ее последствия. 29 декабря я поехал на выезд и почувствовал, что не могу играть. Спина у меня – проблемное место, до этого ещё в детстве болела. Возможно, строение организма такое, спину неправильно закачал на тренировках или паузу надо было дать в свое время. Как травма прошла, уже плей-офф начинался, обойма была укомплектована, состав сыгран.

Чувствую ли я себя чемпионом? Честно? Нет, я хотел сыграть. Да, есть вклад мой тоже небольшой, я в регулярке играл, помог в плей-офф попасть, но чувства, что я чемпион, нет. Не буду бить себя в грудь этим, кричать, что я выиграл Гагарина. Из кубка пил, эмоции положительные получил, но галочку сам для себя "чемпион КХЛ" не поставил.