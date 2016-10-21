Да Коста, скорее всего, выбыл на длительный срок

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что полная информация по срокам восстановления форварда армейцев Стефана Да Косты появится после обследования. 27-летний француз получил травму 15 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:2). 17 октября перед игрой с "Авангардом" главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что Да Коста, вероятно, вернется уже к плей-офф. На данный момент нападающий внесен в список травмированных до 17 декабря.

– Стефан Да Коста улетел на обследование в Германию, после которого у нас будет более полная информация, – цитирует "Р-Спорт" Федорова. – На данный момент мы исходим из того, что восстановление действительно займет длительное время. Это серьезная потеря, но думаю, что в ЦСКА достаточно хороших хоккеистов, готовых занять его место и помочь команде.