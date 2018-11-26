ЦСКА победил "Витязь". Армейцы не проигрывают с 16 октября

ЦСКА победил "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Заброшенными шайбами в составе московского клуба отметились нападающие Константин Окулов, Грег Скотт и Линден Вей.

ЦСКА набрал 56 очков и остается на первом месте в Западной конференции. "Витязь" с 29 баллами располагается на 9-й строчке.

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ЦСКА (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Окулов - 10, 7:48 - 1:0. Скотт - 5 (Хансен, Вей), 19:17 - 2:0. Рендулич - 8 (бол., Мозик, Семин), 21:34 - 2:1. Вей - 7 (п.в., Сорокин), 59:06 - 3:1.

Вратари: Сорокин - Сапрыкин (58:58 - 59:06).

Штраф: 12 - 28.

Броски: 28 (9+8+11) - 21 (5+11+5).

Судьи: Белов, Гашилов.

26 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".