ЦСКА опроверг покупку арены в "Парке легенд"

ЦСКА в своем пресс-релизе опроверг информацию о приобретении стадиона в "Парке легенд". Ранее сообщалось, что армейцы начнут следующий сезон на этой арене, а не в ЛДС.

"В ряде СМИ появилась не соответствующая действительности информация, касающаяся "домашней" арены ПХК ЦСКА в сезоне-2018/19. Обращаем ваше внимание, что компания "Роснефть", являющаяся владельцем хоккейного клуба ЦСКА, не покупала столичную арену в СРК "Парк Легенд". О чем СМИ сообщил вице-президент и пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев", – говорится в сообщении пресс-службы.

В завершившемся сезоне ЦСКА проиграл в финальной Серии Кубка Гагарина "Ак Барсу"​ со счетом 1-4.

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