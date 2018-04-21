ЦСКА не собирается менять тренерский штаб

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб не планирует замену тренерского штаба во главе с Игорем Никитиным и не интересуется другими специалистами. Ранее, по информации некоторых СМИ, "армейцы" предложили бывшему наставнику сборной России Олегу Знарку возглавить команду.

– С полной ответственностью говорю, что информация об изменениях в тренерском штабе не соответствует действительности и целиком лежит на совести некоторых журналистов, которые вместо освещения финальных матчей Кубка Гагарина занимаются спекуляциями, распространяя неподтвержденные слухи, - цитирует ТАСС Есмантовича. – ЦСКА готовится к пятому матчу финальной серии плей-офф. Все мысли тренеров и игроков сосредоточены на предстоящей игре. У нас идет плей-офф. Но кто-то пытается отвлечь болельщиков от главного события сезона.

Игорь Никитин возглавил ЦСКА в мае 2017 года.

В финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА уступает "Ак Барсу" со счетом 1:3. Следующая игра пройдет 22 апреля в Казани.