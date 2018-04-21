18:32 21 апреля | Хоккей — КХЛ

ЦСКА не собирается менять тренерский штаб

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Президент ЦСКА  Игорь Есмантович заявил, что клуб не планирует замену тренерского штаба во главе с Игорем Никитиным и не интересуется другими специалистами. Ранее, по информации некоторых СМИ, "армейцы" предложили бывшему наставнику сборной России Олегу Знарку возглавить команду.

 – С полной ответственностью говорю, что информация об изменениях в тренерском штабе не соответствует действительности и целиком лежит на совести некоторых журналистов, которые вместо освещения финальных матчей Кубка Гагарина занимаются спекуляциями, распространяя неподтвержденные слухи, - цитирует ТАСС Есмантовича. – ЦСКА готовится к пятому матчу финальной серии плей-офф. Все мысли тренеров и игроков сосредоточены на предстоящей игре. У нас идет плей-офф. Но кто-то пытается отвлечь болельщиков от главного события сезона.

 Игорь Никитин возглавил ЦСКА в мае 2017 года.

 В финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА уступает "Ак Барсу" со счетом 1:3. Следующая игра пройдет 22 апреля в Казани.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5147857

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Да нет, Есмантович правильно все говорит. Надо только уточнить, что именно это руководство смену не планирует. Надеюсь, будут сделаны выводы по самому руководству.

19:50 21 апреля

эстонский армеец

Информация эта не соответствует только до окончания пятого матча!) После него может и Есмантовичу новое место поискать вместе с тренером...

19:15 21 апреля

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