Четыре очка Майоне помогли рижскому "Динамо" обыграть "Куньлунь"

Рижское "Динамо" в гостях обыграло "Куньлунь" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Латвийский клуб набрал два очка и располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции, у китайской команды – всего три очка в пяти играх. Отметим, что в составе победителей Мэтью Майоне набрал 4 (1+3) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Динамо" (Рига) – 2:4 (0:3, 2:1, 0:0)

Голы: Гегерис – 1 (Сотниекс, Майоне), 7:02 – 0:1. Мюттюнен – 3 (бол., Майоне), 18:34 – 0:2. Майоне – 2 (Дзиеркалс), 19:20 – 0:3. Кейн – 1 (Брэйден), 26:21 – 1:3. Парлетт – 1, 31:40 – 2:3. Мюттюнен – 4 (бол., Майоне, Виделль), 36:49 – 2:4.

Вратари: Лазушин (56:25) – Билялов.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 36 (12+13+11) – 32 (18+7+7).

Судьи: Беляев, Бирин.

16 сентября. Шанхай. ЛД "Фэйян".