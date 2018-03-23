19:23 | Хоккей — КХЛ

Бурдасов - об игре "Трактора": "Неправильно, что все падают-валяются. Хоккей превращается в футбол"

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Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов после пятого матча полуфинала Восточной конференции КХЛ против "Трактора" (1:0) отметил игру вратаря уфимцев Бена Скривенса. В минувшей встрече форвард забросил победную шайбу.

- У нас уже были нервные поединки и все проходили достойно, – сказал в эфире телеканала "КХЛ-ТВ" Бурдасов. – Сейчас здорово ребята сыграли, на последних секундах бросались под шайбу. Почему так долго не удавалось забить? Мы играли лучше, в раздевалке говорили о том, что не может не вести всю игру.

Как игра голкипера Скривенса? Бен молодец. Он в сезоне славился выходами из ворот (улыбается). Получалось по-разному. Немного расстраивает, что у нас хоккей превращается в футбол. Все падают-валяются. Мне кажется, в неправильном русле это движется. Надо по-мужественнее играть.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Shalopay

Урал Батыр, балерины? А ты говоришь воспитание не позволяет... Чтоб вы делали без бывших "трактористов" - Бурдасова, Саюстова?

20:07

Урал Батыр

Молодчик! А то эти балерины из Трактора стали раздражать.

19:53

13-й воин

Когда деревянную вафлю в лицо получишь,то запоёшь Антон иначе. Упадёшь-повалишься,про мужественность не вспомнишь,ибо больно будет.

19:43

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