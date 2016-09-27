Буллит Окулова принес "Сибири" победу над "Трактором"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" одержала победу над "Трактором" - 2:1 Б. Шайбу, которая стала для новосибирцев победной, забросил нападающий Константин Окулов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Трактор" (Челябинск) - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шалунов - 10 (Санников), 3:20 - 1:0. Кручинин - 3 (Щехура), 52:44 - 1:1.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Салак (Красиков, 65:00) - Францоуз.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 34 (15+6+9+4) - 36 (12+8+14+2).

Судьи: Гебеи, Одиньш.

27 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".