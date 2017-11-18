Буллит Ефремова принес московскому "Динамо" победу над "Амуром" в Хабаровске

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграло "Амур" - 2:1. Победный бросок исполнил Владислав Ефремов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петунин - 2 (Никулин, А. Алексеев), 46:38 - 0:1. Потехин - 5 (Вяч. Ушенин), 59:56 - 1:1.

Победный буллит: Ефремов.

Вратари: Метсола (58:44 - 59:56) - Бочаров.

Штраф: 8 - 20.

Броски: 25 (8+3+14+0) - 22 (4+14+3+1).

Судьи: Гашилов, Морозов.

18 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".