10:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Барысом"

"Барыс" – ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
"Барыс" – ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" – ЦСКА. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барыс" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,82 – Н 4,78 – П2 1,58

Трансляция матча "Барыс" – ЦСКА 20 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барыс" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Барыс" – ЦСКА 20 сентября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=0-11, 35 – 60.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

15 ноября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Барыс"

3:0

24 ноября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Барыс" – ЦСКА

2:5

30 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Барыс" – ЦСКА

1:5

1 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Барыс"

4:3 ОТ

29 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Барыс" – ЦСКА

4:3
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