Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Барысом"

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" – ЦСКА. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барыс" – ЦСКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,82 – Н 4,78 – П2 1,58
Трансляция матча "Барыс" – ЦСКА 20 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барыс" – ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Барыс" – ЦСКА 20 сентября на канале, "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=0-11, 35 – 60.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 ноября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Барыс"
|
3:0
|
24 ноября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Барыс" – ЦСКА
|
2:5
|
30 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Барыс" – ЦСКА
|
1:5
|
1 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Барыс"
|
4:3 ОТ
|
29 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Барыс" – ЦСКА
|
4:3