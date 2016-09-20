Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Барысом"

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" – ЦСКА. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барыс" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,82 – Н 4,78 – П2 1,58

Трансляция матча "Барыс" – ЦСКА 20 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барыс" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Барыс" – ЦСКА 20 сентября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=0-11, 35 – 60.

Результаты последних матчей