"Барыс" разорвал контракт Никулиным

"Барыс" разорвал контракт с нападающим Владиславом Никулиным, сообщается на официальном сайте команды. 23-летний хоккеист выступал за клуб из Астаны с 2016-го года.
На счету у форварда 35 матчей в КХЛ, в которых он забросил одну шайбу и отдал 4 передачи. Никулин становился чемпионом Казахстана в составе "Номада" в сезоне 2016/2017.
"Барыс" пожелал хоккеисту успехов в дальнейшей карьере.
"Барыс" расторг контракт с нападающим Владиславом Никулиным. В КХЛ 23-летний форвард провёл 35 матчей, на его счету 5 (1+4) очка.– ХК Барыс (@AstanaBarys) 23 августа 2018 г.
Никулин является чемпионом Казахстана в составе "Номада" в сезоне 2016/2017.
"Барыс" желает Владиславу успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/kfCaAD5YSR
Материалы других СМИ