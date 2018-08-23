"Барыс" разорвал контракт Никулиным

"Барыс" разорвал контракт с нападающим Владиславом Никулиным, сообщается на официальном сайте команды. 23-летний хоккеист выступал за клуб из Астаны с 2016-го года.

На счету у форварда 35 матчей в КХЛ, в которых он забросил одну шайбу и отдал 4 передачи. Никулин становился чемпионом Казахстана в составе "Номада" в сезоне 2016/2017.

"Барыс" пожелал хоккеисту успехов в дальнейшей карьере.