"Барыс" пожелал выздоровления Николаю Лемтюгову, которому удалили селезенку

"Барыс" на официальном сайте пожелал выздоровления нападающему "Авангарда" Николаю Лемтюгову, который получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с астанинской командой. Лемтюгов неудачно столкнулся с Александром Липиным и порвал селезенку. Игрок был срочно прооперирован, ему удалили селезенку. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

- С сожалением узнали, что игровой эпизод в матче "Авангард" – "Барыс" привел к травме нападающего омской команды. Игроки, тренерский штаб и все работники клуба искренне желают Николаю Лемтюгову скорейшего выздоровления. Надеемся, что в максимально сжатые сроки хоккеист полностью восстановится, вернется на площадку и будет радовать своей игрой болельщиков, - говорится в заявлении "Барыса".

Несчастный случай в КХЛ. Хорошо, что все обошлось