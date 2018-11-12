"Барыс" обыграл "Сибирь"

"Сибирь" уступила "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2. В составе победителей отличились Андре Петерссон и Кертис Валк. За новосибирский клуб шайбу забросил Дмитрий Саюстов.

Для "Сибири" это поражение стало пятым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Барыс" (Астана) - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Петерссон - 10 (Старченко), 3:32 - 0:1. Саюстов - 5 (бол., Брюле, Шаров), 29:10 - 1:1.

Валк - 6 (Михайлис), 63:20 - 1:2.

Вратари: Тэйлор - Граховина.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 36 (8+22+5+1) - 34 (11+7+14+2).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

12 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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