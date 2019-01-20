Барулин - о мастер-шоу в смокинге: "Взрослею, выгляжу солиднее, нужно соответствовать"

Вратарь "Сочи" Константин Барулин прокоментировал свой необычный наряд на мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Голкипер и капитан сборной дивизиона Тарасова появился на льду в смокинге поверх формы.

- Мне кажется, что я взрослею, выгляжу солиднее, нужно соответствовать, - цитирует официальный сайт КХЛ Барулина. - Костюм - нечто похожее на Чарли Чаплина, но я сам по себе. Главный инициатор всех идей – супруга Наталья. Главное, что болельщики были довольны. Казань как всегда радует своим позитивным настроением и настраивает хороший лад.