"Автомобилист" в овертайме победил рижское "Динамо"

"Автомобилист" обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Франсис Паре.

"Автомобилист" занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 79 очков. "Динамо" с 48 баллами занимает 9-ю строчку на Западе.

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"Динамо" (Рига) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Секстон - 21 (Доус, Кольцов), 47:50 - 0:1. Майоне - 10 (Редлихс, Макмиллан), 49:29 - 1:1. Паре - 15 (Секстон), 63:42 - 1:2.

Вратари: Гудлевскис - Коварж.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 30 (5+17+8+0) - 32 (14+8+6+4).

Судьи: Гофман, Юдаков.

15 января. Рига. "Арена Рига".

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