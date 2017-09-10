"Авангард" в овертайме обыграл "Сибирь" благодаря шайбе Кугрышева

"Авангард" на выезде обыграл "Сибирь" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу гостям принес точный бросок Дмитрия Кугрышева, для которого эта шайба стала первой в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Авангард" (Омск) - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сигарев - 2 (бол., Верещагин, Бергстрем), 9:04 - 1:0. Петерссон - 4 (бол., Густафссон), 30:39 - 1:1. Кугрышев - 1 (Стась), 62:35 - 1:2.

Вратари: Салак - Фурх.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 15 (5+0+9+1) - 31 (10+9+9+3).

Судьи: Гофман, Ержабек.

10 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".