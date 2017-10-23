"Авангард" продлил серию поражений "Торпедо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" на своем льду уступило "Авангарду" – 1:2. Решающей стала шайба, заброшенная Ильей Михеевым. Для нижегородцев поражение стало третьим подряд.

"Авангард" занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Торпедо" идет пятым на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Авангард" (Омск) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Смолин – 3 (Балдаев, Мозер), 2:32 – 1:0. Пережогин – 3 (Чудинов, Семенов), 34:27 – 1:1. Михеев – 7 (Медведев, Кошелев), 56:51 – 1:2.

Вратари: Галимов (59:04) – Фурх.

Штраф: 2 – 8.

Броски: 30 (11+15+4) – 23 (7+8+8).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

23 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".