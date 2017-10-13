"Авангард" почтил память Алексея Черепанова

Болельщики, хоккеисты и руководство "Авангарда" почтили память Алексея Черепанова на Старо-Северном кладбище Омска. Президент клуба Владимир Шалаев возложил на могилу цветы.

Напомним, Черепанов скончался ровно девять лет назад, 13 октября 2008 года, во время выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя". У экс-хоккеиста остановилось сердце. Черепанов становился победителем юниорского чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира. В составе "Авангарда" он стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2006/07.