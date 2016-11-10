"Авангард" отправил 4 безответные шайбы в ворота "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" на своем льду обыграл "Сочи" со счетом 4:0. Дублем во встрече отметился нападающий Петр Хохряков. Еще по два очка на свой счет записали Антон Бурдасов (1+1) и Александр Кучерявенко (0+2).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Сочи" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Хохряков – 1 (Бурдасов, Кучерявенко), 1:56 – 1:0. Бурдасов – 6, 25:01 – 2:0. Хохряков – 2 (Кучерявенко), 45:27 – 3:0. Густафссон – 1 (бол., Паршин), 57:16 – 4:0.

Вратари: Фурх – Барулин (Шикин, 49:02).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 24 (4+11+9) – 20 (9+7+4).

Судьи: Гашилов, Гусев.

10 ноября. Омск. "Арена Омск".