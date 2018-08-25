10:46 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" объявил об уходе Сундстрема


"Авангард" объявил о расторжении контракта с нападающим Юханом Сундстремом

- Благодарим "ястреба" за профессиональную работу и желаем успешного продолжения карьеры, - сообщается в официальном Твиттере омского клуба.

Сундстрем выступал за "Авангард" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 12 матчей в КХЛ и набрал 4 (2+2) очка. 

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