20:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Артур Каюмов: "Ощущаю, что прибавил во всех компонентах игры"

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Нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов, которого этим летом задрафтовал "Чикаго", считает, что прибавил в игре. Сегодня хоккеист в полуфинале Кубка мира среди молодежных клубов забросил в овертайме победную шайбу.

- Проходил летом сборы и с основной командой, и с молодежной, - цитирует "Р-Спорт" Каюмова. - Еще не до конца почувствовал себя здесь, другие задачи и цели, осваиваюсь, нахожу общий язык с тренерами. За прошлый год ощущаю, что прибавил во всех компонентах игры. Но нужно продолжать работать и работать.

Что касается драфта, то звонят, разговариваем, сразу после драфта в лагерь, но не поехал, потому что здесь начинался сезон, и сборы с первой командой никак нельзя было пропускать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160827/1050701494.html

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