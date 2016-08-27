Артур Каюмов: "Ощущаю, что прибавил во всех компонентах игры"

Нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов, которого этим летом задрафтовал "Чикаго", считает, что прибавил в игре. Сегодня хоккеист в полуфинале Кубка мира среди молодежных клубов забросил в овертайме победную шайбу.

- Проходил летом сборы и с основной командой, и с молодежной, - цитирует "Р-Спорт" Каюмова. - Еще не до конца почувствовал себя здесь, другие задачи и цели, осваиваюсь, нахожу общий язык с тренерами. За прошлый год ощущаю, что прибавил во всех компонентах игры. Но нужно продолжать работать и работать.

Что касается драфта, то звонят, разговариваем, сразу после драфта в лагерь, но не поехал, потому что здесь начинался сезон, и сборы с первой командой никак нельзя было пропускать.