Артис Аболс - о поражении от "Сочи": "Сценарий игры похож на тот, что был в Тольятти"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Сочи" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что встреча была очень похожа на прошлую игру между соперниками. В тот раз сильнее оказался тольяттинский клуб.

– Боевая игра, – цитирует официальный сайт "Сочи" Аболса. – Думаю, что сценарий где-то похож с той игрой, которую мы провели в Тольятти. Там в овертайме были мы удачливее, сейчас – "Сочи".