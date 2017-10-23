02:20 | Хоккей — КХЛ

Артис Аболс - о поражении от "Сочи": "Сценарий игры похож на тот, что был в Тольятти"


Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Сочи" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что встреча была очень похожа на прошлую игру между соперниками. В тот раз сильнее оказался тольяттинский клуб.

– Боевая игра, – цитирует официальный сайт "Сочи" Аболса. – Думаю, что сценарий где-то похож с той игрой, которую мы провели в Тольятти. Там в овертайме были мы удачливее, сейчас – "Сочи".

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Lada-Press-konferencija-6455

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий