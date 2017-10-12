Артис Аболс: "Ладе" было сложно что-то противопоставить "Йокериту"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (0:4) отметил, что его подопечные допустили много ошибок во время пропущенных голов. Специалист также добавил, что его команде было сложно что-то противопоставить сопернику.

– Соглашусь с коллегой – важно повести в счете, – цитирует клубная пресс-служба Аболса. – Мы оказались проигрывающими 0:2. Перед игрой было ясно, что одно из основных оружий "Йокерита", если не главное – их большинство. Если с игрой в меньшинстве мы справились, то в моментах, когда нам забивали, наошибались… Хотя "Йокерит" играл последний матч выездной серии, он был свежее, мобильнее нас. Нам было сложно что-либо противопоставить гостям.

– Не проиграла ли команда матч до его начала, учитывая победную серию соперника?

– Два "легких" гола, которые мы позволили сопернику в начале игры забить – очень сложно выкарабкиваться из такой ситуации.

– Как оцените дебют Шейна Харпера?

– Рано делать выводы – он приехал в новую страну, в новую команду. Да, он небольшого роста, но идет в силовую борьбу, добавляет команде агрессии. Но нам нужны голы, не достаточно только толкаться. У нас не рослая команда, и нам очень не хватает того же Картера Эштона.

– Когда стоит ожидать возвращения в строй Иржи Новотны и Георгия Белоусова?

– Затрудняюсь ответить, но, вряд ли это произойдет до ноябрьской паузы.