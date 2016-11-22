Артис Аболс: "Лада" провалила первый период, после чего нужно было не развалиться полностью"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:6) отметил, что команда упустила преимущество в начале поединка. По словам тренера, у его хоккеистов есть проблемы с психологией.

- Мы полностью провалили первый период. И в оставшееся время задачей было – не развалиться полностью. Откуда это идет? После того как о нас в интернете появилась эта негативная информация, команду как будто подменили. Как бы банально это ни звучало, весь секрет спрятан в головах хоккеистов. Что там переклинило, мне трудно сказать. Буквально неделю назад у нас был выезд Уфа – Челябинск – Магнитогорск. Мы выиграли только в Челябинске, но хорошо играли и в Уфе, и в Магнитке. Так что те, кто выставил эту информацию на всеобщее обозрение… Если хотели нагадить, им это удалось. А если взбодрить команду перед этим тяжелым пятиматчевым выездом, то не получилось.

- Какие слова говорили Никите Филатову после его двух неудачных сезонов, ведь у него открылось второе дыхание? Вот и сегодня он забил гол.

- В нашей команде много кому, начиная с меня, дается шанс, чтобы напомнить о себе. И он цепляется за этот шанс. Потому что дальше куда ехать?

- Как оцените действия вратарей?

- Они часть команды. Если нам в первом периоде четыре шайбы забивают, то что там может сделать вратарь? Их бросили на произвол судьбы.

- В третьем периоде вы смело доверяли четвертому звену, несмотря на счет.

- Они номинально четвертые. Если вы посмотрите статистику, то у них у всех положительный коэффициент полезности. Да, это не самые техничные игроки команды, зато добросовестные. И они заслуживают доверия. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

