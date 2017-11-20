Артис Аболс: "Филатов весь издерганный из-за травм, но ему надо набирать очки"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс отметил, что у его команды практически нет целой атакующей тройки, которая изначально задумывалась как ударная. Специалист также выразил надежду, что нападающий Никита Филатов вернется в строй до следующей паузы в КХЛ.

– Прежде всего, все это нелегко для самого Филатова, – цитирует "Р-Спорт" Аболса. – Может быть, отличный прошлый сезон довлеет над ним. Мы с ним разговаривали, что было, то было, а новый сезон – чистый лист. Все снова на исходную и надо вновь набирать очки, чтобы никто не посчитал, что прошлый сезон был случайностью. Тем не менее, у него с первых же дней предсезонки то одна травма, то вторая, сейчас снова рецидив первой. Он весь издерганный.

У нас с первых матчей практически нет целой атакующей тройки, которая задумывалась как ударная. Картер Эштон сыграл всего четыре игры, Новотны – 15, а Филатов – 18.

Иржи Новотны восстановился и играет в полную силу, Васе Стрельцову пока тяжело после такой травмы, ему еще требуется время, чтобы разработать ногу и набрать кондиции. Трудно загадывать, кто еще вернется в ближайшее время. Ждем Владимира Маленьких и надеемся, что еще Никита Филатов выйдет до следующей паузы в чемпионате.