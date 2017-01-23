Артем Воронин не обижается на болельщика, назвавшего его безногим

Нападающий "Спартака" Артем Воронин отметил, что вчерашняя встреча с болельщиками не повлияла на сегодняшнюю игру хоккеистов против ЦСКА (1:6). На встрече фанаты позволили себе ряд нелицеприятных высказываний в адрес игроков.

– Перед матчем с ЦСКА вы встречались с болельщиками. Расскажите подробности.

– Они хотели как лучше и не стремились кого-то унизить. Сто процентов пришли не с этой целью. Болельщики хотели помочь команде и на отрицательный результат матча это точно не повлияло. На данный момент у нас не получилось одолеть ЦСКА, хотя игроки думали об этом. Все понимали ответственность. По крайней мере, никто из хоккеистов не отнесся к этой встрече негативно.

– Вас не обидело высказывание одного из болельщиков, который назвал вас безногим?

– Нет. Я и не скрывал, что скорость – это не мой конек. Знаю этого человека и то, что он нормально ко мне относится. Никаких обид точно нет. Но моем примере он хотел немного завести команду. Мне надо работать над тем, чтобы меня не называли безногим.

– Шансов на плей-офф уже фактически нет. Какая мотивация у игроков выкладываться на льду?

– Она есть и огромная. Тем более, три дерби: одна со СКА и два с ЦСКА. Нет такого, что сегодня армейцы переиграли нас 1:6 и в следующем матче мы будем их бояться. Сегодня получилось так, а следующий матч с ними будет выездной. На оставшиеся матчи все равно надо выходить с задачей сделать все, чтобы добиться результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)