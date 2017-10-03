Артем Подшендялов: "Хорошо и приятно, что я в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Артем Подшендялов рассказал о том, как московское "Динамо" выставило его на драфт отказов. Форвард отметил, что он с нетерпением ждет встреч с бело-голубыми в составе красно-белых.

- Меня выставили на драфт, - приводит официальный сайт "Спартака" слова Подшендялова. - У "Динамо" был выходной после матча с "Амуром": я провел этот день с семьей, с близкими. После чего приехал на тренировку в Новогорск, и там мне сказали ждать до пяти вечера: пройдет 48 часов, и будет ясно. Если меня никто не забирал, то пришлось бы ехать в Высшую лигу. Сидел, ждал. Потом еще ждал… И тут подоспел "Спартак" (улыбается).

- Вы хотя бы предполагали, что ваши отношения с "Динамо" примут такой поворот или для вас это стало неожиданностью?



- Нет, вообще не предполагал. Ведь я остался в клубе, когда в "Динамо" пришло новое руководство. Подписал контракт на два года, после чего получил травму и месяц не играл. Вышел, провел 10 игр, правда, в четвертом звене - без большинства, без нормального игрового времени. Последние три матча у меня было уже больше времени, но тут мне сообщают, что я выставлен на драфт отказов. Это было странно.

- Для любого хоккеиста психологически неприятный момент.



- В данной ситуации я просто сам не понимал, что происходит: в том году у меня была хорошая статистика, я остался в клубе, хотя сложилась такая ситуация, что нас "кинули" с деньгами. Но я клуб не предал… Да, получил травму, но ведь от этого никто не застрахован. В итоге, не долечив травму, начал играть и все получилось вот так. Конечно, я этого не ожидал. У меня было очень много вопросов на тему, почему так произошло, но я доволен тем, что оказался в "Спартаке".

- Все хорошо, что хорошо заканчивается.



- Да. Вернулся обратно в клуб, где начинал - это очень приятно. На душе сейчас легкость: хорошо и приятно, что я здесь. Сейчас самое главное - влиться в коллектив и начать помогать команде выигрывать.

- У "Спартака" впереди четыре матча с московским "Динамо". Что вы думаете по этому поводу?



- Хороший вопрос. Это будут очень интересные игры, и я их с нетерпением жду.