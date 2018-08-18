Артем Подшендялов: "Был готов к обмену из "Спартака"

Новичок "Сочи" Артем Подшендялов в интервью "Известиям" признался, что был готов к уходу из "Спартака"​. По его словам, он еще в конце прошлого сезона узнал о смене клуба.

– Были готовы к обмену из "Спартака"?

– Я знал, что обмен будет, был к нему готов. Поэтому все нормально. В ходе прошлого сезона я немного выпал из-за травмы, так что ничего страшного, что мне пришлось уйти из "Спартака". Я еще до серии против ЦСКА знал, что уйду из клуба. Спокойно доиграл сезон и теперь готов показать хорошую игру в "Сочи". Тем более этим летом я обхожусь без серьезных травм.