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Артем Подшендялов: "Был готов к обмену из "Спартака"


Новичок "Сочи" Артем Подшендялов в интервью "Известиям" признался, что был готов к уходу из "Спартака"​. По его словам, он еще в конце прошлого сезона узнал о смене клуба.

– Были готовы к обмену из "Спартака"?

– Я знал, что обмен будет, был к нему готов. Поэтому все нормально. В ходе прошлого сезона я немного выпал из-за травмы, так что ничего страшного, что мне пришлось уйти из "Спартака". Я еще до серии против ЦСКА знал, что уйду из клуба. Спокойно доиграл сезон и теперь готов показать хорошую игру в "Сочи". Тем более этим летом я обхожусь без серьезных травм.

Дополнительная информация

https://iz.ru/778797/aleksei-fomin/artem-podshendialov-glavnoe-vyiti-s-sochi-v-plei

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Материалы других СМИ