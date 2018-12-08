Арбитр, которого ударил в лицо форвард "Локомотива", пропустит как минимум две недели. У него сотрясение мозга.

Как стало известно "СЭ", у арбитра Ивана Дедюли диагностировано сотрясение мозга. Он пропустит из-за этой травмы как минимум две недели, а не пару матчей, как предполагалось ранее.

Напомним, что во вчерашнем матче "Локомотив" - "Йокерит" (0:3) нападающий хозяев Артур Каюмов во время потасовки с хоккеистом финского клуба нанес удар, который пришелся в лицо пытавшемуся разнять игроков Дедюле. (Алексей Шевченко).