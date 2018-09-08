Антон Бурдасов: "Снайпер номер один? Тихонов опять шутит надо мной"

Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов поделился впечатлениями от победы над СКА (4:1). Бурдасов отметился дублем, выйдя на первое место в списке лучших снайперов лиги.

– Тихонов сказал, что вы теперь – снайпер номер один в лиге.

– Тишка опять шутит надо мной. Главное, что мы побеждаем. Но он спрашивал, в какой я ходил ресторан, чтобы дубль сделать. Я сказал.

– Играете в третьем звене, но наколотили уже четыре шайбы.

– У нас нет такого деления четкого. Мы и первыми выходили, и вторыми, и третьими, и четвертыми. Как тренер задумает – так и выходим. Но у нас все звенья могут забить. И всем дают игровое время.

– Хохряков вас видел, когда вы дубль оформляли? Или знал, что вы туда накатите?

– Я тоже его спросил, ха-ха. Он говорит, что шайба начала прыгать, а на дальней Майорова стали перекрывать. И он знал, что третий – где-то вот там, куда я накатил. Получилось здорово.

– Что со СКА было самым сложным? Первый период перетерпеть?

– Да со СКА всегда сложно. Что в первом, что в любом другом. У них всегда хорошая команда. У них руководство создает все условия для хоккеистов. Где бы ты с ними ни играл – это всегда очень сложно. (Игорь Еронко)​

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