Анисимов – про Бутурлина: "Ушел из жизни великолепный судья и товарищ"

КХЛ выпустила пресс-релиз, касающийся смерти известного арбитра Михаила Бутурлина.

"Континентальная хоккейная лига с глубоким прискорбием сообщает о том, что 27 июня на 40-м году жизни скончался Михаил Бутурлин – продолжатель хоккейной династии. Его отец, Михаил Бутурлин-старший – судья всероссийской и международной категории, брат Александр выступал в нескольких клубах КХЛ.



Михаил Бутурлин также был хоккеистом, играл за ЦСКА, "Кристалл" (Электросталь), "Кристалл" (Саратов), "Витязь" (Московская область), "Динамо" (Минск), "Ладу" (Тольятти), "Амур" (Хабаровск) и "Юность" (Минск). После окончания игровой карьеры стал арбитром, матчи КХЛ обслуживал с сезона-2010/2011 годов.



За это время Михаил Бутурлин вошел в число лучших судей лиги, работал на самых ответственных матчах, обслуживал в том числе и финалы Кубка Гагарина. В эти дни Бутурлин вместе с другими судьями КХЛ начал подготовку к новому сезону…



Трагическое событие прокомментировал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов:



– Честно говоря, произошедшее просто не укладывается в голове. Ушел из жизни великолепный судья, профессионал своего дела, коллега, товарищ. Человек, полный сил, чья карьера была в самом разгаре. Я уверен, что Михаил сумел бы достичь в профессии еще очень много. Осиротела семья… Трудно подобрать сейчас слова. Все мы скорбим. Все мы, коллеги, друзья сохраним память о нем…



Континентальная хоккейная лига выражает глубокие соболезнования семье и близким Михаила Бутурлина", - говорится в заявлении.

Не стало арбитра Михаила Бутурлина-младшего