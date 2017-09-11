Андронов и Григоренко не попали в состав ЦСКА на матч в Китае

ЦСКА объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня". Отметим, что в заявку столичного клуба не вошли 7 хоккеистов – Мэт Робинсон, Богдан Киселевич, Сергей Андронов, Роман Любимов, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов и Владимир Жарков.
Отметим, что из пропускающих встречу игроков – форвард Григоренко является на данный момент лучшим бомбардиром клуба с 8 (3+5) очками.
Ворота ЦСКА будет защищать швед Ларс Юханссон.
Состав ЦСКА сегодня pic.twitter.com/fiSJhQnIJg– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 11 сентября 2017 г.
- КХЛ
- ЦСКА (хоккей)
- Сергей Андронов
- Антон Бурдасов
- Мэт Робинсон
- Владимир Жарков
- Михаил Григоренко
- Богдан Киселевич
- Роман Любимов
- Куньлунь (хоккей)
- Ларс Юханссон