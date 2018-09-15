Андриевский – новый главный тренер "Сибири"

Александр Андриевский возглавил "Сибирь". Как информирует клубная пресс-служба, соглашение с 50-летним белорусским специалистом рассчитано до конца сезона.

Новый главный тренер будет представлен команде утром 16 сентября и выведет ее на ближайший домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо".

– Разумеется, никого в клубе не устраивал неудовлетворительный спортивный результат, который "Сибирь" показала на старте сезона, – подчеркнул генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский. – В связи с этим необходимо было в срочном порядке принять меры для выхода команды из кризиса.

Проанализировав причины неудачного старта, мы пришли к выводу, что для кардинального и скорейшего исправления ситуации потребуется замена главного тренера. На данном этапе это, безусловно тяжелое, но необходимое решение еще способно вернуть команду к решению спортивной задачи в текущем сезоне.

Оценив имеющихся на текущий момент свободных специалистов, мы посчитали кандидатуру Александра Андриевского наиболее оптимальной для ХК "Сибирь", приняв во внимание предыдущий успешный опыт работы тренера в КХЛ, а также турнирные задачи и стратегию работы клуба.

В то же время, хотели бы выразить благодарность предыдущему главному тренеру – Владимиру Владимировичу Юрзинову – за проделанную работу в ХК "Сибирь" и пожелать ему дальнейших успехов на тренерском поприще".