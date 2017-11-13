Андрей Назаров: "Счет не по игре. "Нефтехимику" где-то и повезло"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1) поблагодарил болельщиков за болельщиков.

– Хочется поблагодарить болельщиков, которые нас здорово поддерживали, гнали нас вперед, – приводит официальный сайт нижнекамцев слова Назарова. – Ребята молодцы, сыграли хорошо. Конечно, счет не по игре. Нам где-то и повезло. Соглашусь с коллегой во втором и третьем периодах наш вратарь вытащил пару мертвых моментов. Рад победе. Ребята рады победе. Готовимся к очень тяжелому выезду.