22:23 | Хоккей — КХЛ

Андрей Назаров: "Счет не по игре. "Нефтехимику" где-то и повезло"


Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1) поблагодарил болельщиков за болельщиков.

– Хочется поблагодарить болельщиков, которые нас здорово поддерживали, гнали нас вперед, – приводит официальный сайт нижнекамцев слова Назарова. – Ребята молодцы, сыграли хорошо. Конечно, счет не по игре. Нам где-то и повезло. Соглашусь с коллегой во втором и третьем периодах наш вратарь вытащил пару мертвых моментов. Рад победе. Ребята рады победе. Готовимся к очень тяжелому выезду.

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http://hcnh.ru/news/club-life/andrey-nazarov-rebyata-molodtsy-sygrali-khorosho/

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