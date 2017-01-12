Андрей Назаров: "Много праздников было, что-то сбилось"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что после праздников игра его команды сбилась. Он добавил, что вратарь Иван Касутин готов вновь выйти на лед.

– Старались, готовились к матчу и пытались что-то показать. Многое не получалось. Нервозность сказывалась. Надо разобрать игру и как можно быстрее ее забыть, – рассказал Назаров.

– Сбой в начале матча – это вратарская ошибка или общекомандная?

– Не скажу, что вратарская. Командная ошибка. Было ненужное удаление. Голкипера нельзя винить. Он сыграл до этого пять шикарных матчей, но сегодня что-то случилось.

– В предыдущих матчах с обороной был порядок.

– Разберем. Сейчас тяжело говорить об этом. Много праздников было, поэтому что-то сбилось. Ничего, игру наладим.

– Как Экстон?

– Он начал кататься. Четыре недели пропускал, ничего не поделаешь. Еще как минимум неделю будет восстанавливаться.

– Какова ситуация с Рясенским и что с Касутиным?

– Рясенский через неделю должен начать кататься, а Касутин готов играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)