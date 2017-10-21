Андрей Мартемьянов: "Сибирь" превзошла "Амур" в движении"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения от "Сибири" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что поединок начался тяжело для дальневосточников. По словам наставника, соперник был посвежее.

- Тяжело начали матч, - приводит официальный сайт "Амура" слова Мартемьянова. - Знали, что соперник посвежее. "Сибирь" превзошла нас в движении. Спасибо тем парням, кто бился. А кто не бился - не знаю, как они собираются играть в хоккей. Мы сегодня играли вполне успешно. Но соперник тоже готовился. То, что мы выступаем сериями побед и поражений, связано с внутренними причинами.

