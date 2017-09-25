Андрей Мартемьянов: "Амур" играл до удаления Коларжа и Зогорны"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения от "Спартака" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что после удаления Яна Коларжа коллективная игра команды пропала. Специалист отметил, что в следующем матче ворота команды может защищать Евгений Аликин.

– Хорошую игру показал соперник. Мы играли до удаления Коларжа и Зогорны, – сказал Мартемьянов. – После этого коллективная игра пропала. Из нашего коллектива могу выделить Аликина. Не скажу, что команда была не готова. Парни соскучились по хорошей игре.

– Как прокомментируете удаление Коларжа и поведение Зогорны?

– Слишком затяжная серия поражений подряд. Нервы у всех взвинчены. По удалению Коларж – мы здесь смотрим хоккей – не балет, мужскую игру. Чех чисто применил силовой прием, который он применяет в каждом матче. Удаление повлияло. В наше время за такое только планировали удалять. Скоро вообще будут пыль сдувать с хоккеистов.

– Метсола начинал все матчи. Аликин начнет в Череповце?

– Возможно, мне понравилось, как он вошел в игру. (Евгений БЕЛОУСОВ)