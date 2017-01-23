Андрей Кузьменко: "Впервые набираю три очка за 5 минут игрового времени"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко после победы над "Спартаком" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что хочет получать больше игрового времени. Форвард отметился тремя голевыми передачами за 4 минуты 44 секунды чистого игрового времени.

- Первый раз так за пять минут три очка набираю, - сказал Кузьменко. - Все получилось, сыграли здорово и защитники. Удача нам сопутствовала сегодня.

- Что подсказал на лавке Стефан Да Коста?

- Объяснял, как правильно в большинстве играть - встать в нужный момент, чтобы гол забили. В принципе один раз получилось, два - нет. У каждого партнера по команде есть, что подчерпнуть. Только выходи на тренировку и следи за всеми - как Да Коста бросает, как Денисов выигрывает борьбу. И я, конечно, стараюсь взять лучшее, и это помогает.

- В большинстве быстро находите взаимопонимание с партнерами?

- Две игры назад с Новокузнецком поставили. Дай бог. Все зависит от меня. Лукавить не буду, хочется больше играть в ЦСКА. Надо больше бросать, больше забивать и отдавать. Для этого буду делать все возможное, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру.

- Команда лидирует, поэтому есть пространство для эксперимента?

- Да, у нас три звена в большинстве сейчас играют. Выходи и доказывай.

- Что изменилось в команде в нынешнем сезоне, чтобы улучшить результат прошлого?

- Мы сейчас боремся со СКА за первое место. Всем хочется выиграть, и мы естественно хотим выиграть регулярный чемпионат, готовились к этому. В плей-офф начнется новая битва. Надеюсь, в этом сезоне мы сделаем шаг, который не удался в прошлом. (Евгений БЕЛОУСОВ)