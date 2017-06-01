Андрей Кареев: "Спасибо "Металлургу", что поступил правильно в сложившейся ситуации"

Вратарь Андрей Кареев поблагодарил новокузнецкий "Металлург", который отпустил его в "Салават Юлаев". Клуб из Новокузнецка был исключен из числа участников КХЛ и пошел навстречу Карееву, который подписал контракт с уфимцами на три года.

– Хотел бы сказать спасибо "Металлургу", что в сложившейся ситуации клуб поступил правильно. Выражаю огромную благодарность всем преданным болельщикам, которые, несмотря на результаты, поддерживали команду и меня в частности! – цитирует официальный сайт "Металлурга" Кареева. – Я очень ценю все то, что для меня было сделано за эти годы в Новокузнецке. Мне жаль покидать команду и город, но так складываются обстоятельства. Желаю "Металлургу" удачи и успехов в новом сезоне. Надеюсь, что однажды Новокузнецк снова будет представлен своей командой в Континентальной хоккейной лиге.