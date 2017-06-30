17:23 | Хоккей — КХЛ

Андрей Кареев прибыл в расположение "Салавата Юлаева"


Вратарь Андрей Кареев приехал в расположение "Салавата Юлаева", сообщает пресс-служба уфимского клуба. 22-летний игрок также пообщался с генеральным менеджером команды Леонидом Вайсфельдом.

Минувший сезон Кареев начинал в новокузнецком "Металлурге", после чего перешел в "Нефтехимик", а по окончании чемпионата опять вернулся в "Кузню". Всего он провел 44 матча в регулярном чемпионате, одержав 12 побед при проценте отраженных бросков 93,6. Напомним, что клуб из Новокузнецка был исключен из числа участников КХЛ.

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