"Амур" проиграл "Адмиралу", но сохранил шансы на плей-офф

"Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Амур" – 2:1. Победный бросок исполнил Вадим Перескоков.

Владивостокский клуб уже лишился шансов на попадание в плей-офф. Хабаровская команда сохраняет шансы, однако для этого ей нужно, чтобы "Авангард" потерял очки в матче с "Барысом" или "Сибирь" проиграла "Трактору".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Амур" (Хабаровск) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Глазачев – 1 (бол., Воронин), 11:11 – 1:0. Йордан – 2 (Горшков, Вяч. Ушенин), 25:52 – 1:1.

Победный буллит: Перескоков.

Вратари: Серебряков – Метсола.

Штраф: 18 – 18.

Броски: 21 (7+5+7+2) – 28 (7+13+7+1).

Судьи: Васильев, Гашилов.

1 марта. Владивосток. "Фетисов Арена".