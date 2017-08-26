"Амур" обыграл "Салават Юлаев" в Уфе, команды забросили девять шайб на двоих

"Амур" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в гостях со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что после первого периода хабаровчане вели в счете 3:1, а уфимцы трижды сравнивали счет.

"Амур" одержал первую победу в сезоне. В составе гостей по шайбе забросили Дмитрий Швиденко, Олег Губин и Вячеслав Литовченко, Владислав Ушенин набрал 4 (1+3) очка, на счету Вячеслава Ушенина 2 (1+1) очка. У "Салавата" отличились Денис Куляш, Денис Кокарев, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Амур" (Хабаровск) – 4:5 (0:2, 2:1, 2:2)

Голы: Швиденко – 1 (Клопов, Вл. Ушенин), 8:34 – 0:1. Вл. Ушенин – 1 (бол., Губин), 18:17 – 0:2. Куляш – 1 (бол., Бодров), 21:56 – 1:2. Губин – 2 (бол., Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 24:54 – 1:3. Кокарев – 1 (Зубов, Федоров), 35:21 – 2:3. Кемппайнен – 1 (Логинов, Хартикайнен), 44:27 – 3:3. Литовченко – 1 (бол., Атюшов, Бывальцев), 48:14 – 3:4. Ларсен – 2 (Федоров, Зубов), 48:33 – 4:4. Вяч. Ушенин – 1 (бол., Вл. Ушенин), 56:07 – 4:5.

Вратари: Скривенс (58:33) – Метсола.

Штраф: 14 – 18.

Броски: 40 (9+17+14) – 25 (12+6+7).

Судьи: Зибинин, Оскирко.

26 августа. Уфа. "Уфа Арена".