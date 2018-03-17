Алексей Марченко: "Знаем, что "Йокерит" хорошо играет в большинстве, поэтому не удаляемся"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко после победы над "Йокеритом" (2:0) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции похвалил игру своей команды в защите. Счет в серии стал 2-0. Армейцы продлили победную серию до шести игр.

– ЦСКА два матча не пропускает. Эта игра была трудной?

– Мне кажется, да. "Йокерит" неплохо провел и первый матч, и второй. У соперника есть моменты, но Сорокин хорошо играет в воротах.

– То есть именно Сорокин переигрывает "Йокерит"?

– Мы всей командой хорошо действуем в защите, но когда надо, он тащит.

– Что было самым сложным в этих двух матчах?

– Мы просто стараемся играть без ошибок, не терять шайбу и забивать в нужные моменты. Но все равно матчи получаются тяжелыми. В составе соперника все хоккеисты опасные.

– Где легче играть на Олимпиаде или здесь?

– Я не так много играл на Олимпиаде, поэтому трудно сказать. Но в плей-офф матчи трудные, соперник достался хороший. Большинство они здорово разыгрывают. Мы это знаем, поэтому и не удаляемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)