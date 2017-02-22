Алексей Бадюков: "Ак Барс" - фаворит в серии с "Салаватом Юлаевым"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков в преддверии страта первого раунда Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" подчеркнул, что казанцы являются фаворитом этой пары. По его словам, уфимцы ослаблены травмами лидеров.

- Серия будет точно одна из самых упорных в первом раунде. Это едва ли не наиболее "горячее" дерби не только Востока, но и всей КХЛ, - приводит пресс-служба Лиги слова Бадюкова. - В прошлом году эти команды тоже встретились в первом раунде, и тогда я говорил, что хотелось бы побольше матчей.

Так и получилось - их было семь, случились там и камбэки, и 0:8, и многое другое. Эти встречи украсили плей-офф, и обидно после серии было только "Ак Барсу" и казанским болельщикам. Тогда до последнего момента никто не знал, чем все закончится, и не исключаю, что в этот раз будет так же.

Фаворитом на данный момент является "Ак Барс". По ходу регулярки уфимцы одержали над Казанью три победы, но провал уфимцев во второй половине сезона говорит о многом. В первую очередь о том, что сейчас это не тот "Салават", который мог бы рассчитывать на большее в плей-офф. И очень важным фактором здесь являются травмы лидеров: Линуса Умарка, Теему Хартикайнена.

А это основные единицы, которые играли у "Салавата" в большинстве. Да, сейчас есть Игорь Григоренко, Денис Паршин, но они пока нестабильны. А чтобы выиграть серию - обязательно нужна стабильность. Потому что здесь нужно несколько раз победить одного и того же соперника, который тебя изучает и видит твои сильные и слабые стороны.

Что касается "Ак Барса", то казанцы в этом отношении смотрятся более выигрышно. Есть четыре звена, которые могут выходить как в равных составах, так и в большинстве, и они одинаково опасны.

Если идет ротация, то она незаметна. Джастин Азеведо и Владимир Ткачев играют на краю, очень хорошее звено Попов - Глинкин - Глухов, замечательно смотрится в большинстве. Кроме того, ротация защитников доказывает: что бы ни произошло, а качество обороны "Ак Барса" не уменьшается. Какими мы видели казанцев в ключевых матчах регулярки, таким увидим и в этой серии.