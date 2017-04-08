19:19 8 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Анисимов: "КХЛ рассмотрит удар Шипачева в пах Калетнику"

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Главный тренер КХЛ Алексей Анисимов подчеркнул, что экспертно-судейская комиссия лиги рассмотрит эпизод первого матча финала Кубка Гагарина между магнитогорским "Металлургом" и СКА, когда форвард гостей Вадим Шипачев ударил в пах форварда хозяев Владислава Калетника, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 5:4, счет в серии – 1-0.

"Мы этот удар без внимания не оставим, представим его экспертно-судейской комиссии", – сказал Анисимов.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (9)
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болдовский

Господин Анисимов рассказывал,что когда засчитывали гол СКА ЛОКО,когда Ковальчук в площади ворот был,объяснив это тем,что все произошло очень быстро и судбям трудно было разобраться...НОсейчас игрок СКАстоял медленно и мешал вратарю и просмотр был-или у СКАзасчитывают ВСЕ??!!!

23:05 8 апреля

krasnoyar

Главный тренер КХЛ Алексей Анисимов....??????

22:21 8 апреля

KirShev

У кого случайность? У щипачева? Вы его впервые увидели, видимо! А кто и как к нему подкатился, роли не играет. Бить в пах сзади, даже в детстве западло было...

22:21 8 апреля

krasnoyar

это скорее несчастный случай... умысла у Вадика не было

22:20 8 апреля

bezik

Тоже не увидел намеренного удара в пах, на мой взгляд, случайность

21:53 8 апреля

kozban400

Господин Анисимов! Вы бы лучше делом занимались, если вообще способны на это! Зачем такие вещи, досконально не разобрав, озвучивать в прессе!

20:57 8 апреля

nefanat

Не болею за СКА, скорее наоборот, но Калетник с такой агрессией подкатился, что сам виноват.

19:56 8 апреля

зенит-супер-чемпион

новая должность - чморить ПИТЕР.

19:29 8 апреля

Snezhinsk

Новая должность - главный тренер КХЛ ))))))))))))

19:28 8 апреля

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