Алексей Анисимов: "КХЛ рассмотрит удар Шипачева в пах Калетнику"

Главный тренер КХЛ Алексей Анисимов подчеркнул, что экспертно-судейская комиссия лиги рассмотрит эпизод первого матча финала Кубка Гагарина между магнитогорским "Металлургом" и СКА, когда форвард гостей Вадим Шипачев ударил в пах форварда хозяев Владислава Калетника, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 5:4, счет в серии – 1-0.
"Мы этот удар без внимания не оставим, представим его экспертно-судейской комиссии", – сказал Анисимов.
болдовский
Господин Анисимов рассказывал,что когда засчитывали гол СКА ЛОКО,когда Ковальчук в площади ворот был,объяснив это тем,что все произошло очень быстро и судбям трудно было разобраться...НОсейчас игрок СКАстоял медленно и мешал вратарю и просмотр был-или у СКАзасчитывают ВСЕ??!!!
23:05 8 апреля
krasnoyar
Главный тренер КХЛ Алексей Анисимов....??????
22:21 8 апреля
KirShev
У кого случайность? У щипачева? Вы его впервые увидели, видимо! А кто и как к нему подкатился, роли не играет. Бить в пах сзади, даже в детстве западло было...
22:21 8 апреля
krasnoyar
это скорее несчастный случай... умысла у Вадика не было
22:20 8 апреля
bezik
Тоже не увидел намеренного удара в пах, на мой взгляд, случайность
21:53 8 апреля
kozban400
Господин Анисимов! Вы бы лучше делом занимались, если вообще способны на это! Зачем такие вещи, досконально не разобрав, озвучивать в прессе!
20:57 8 апреля
nefanat
Не болею за СКА, скорее наоборот, но Калетник с такой агрессией подкатился, что сам виноват.
19:56 8 апреля
зенит-супер-чемпион
новая должность - чморить ПИТЕР.
19:29 8 апреля
Snezhinsk
Новая должность - главный тренер КХЛ ))))))))))))
19:28 8 апреля