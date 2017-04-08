Алексей Анисимов: "КХЛ рассмотрит удар Шипачева в пах Калетнику"

Главный тренер КХЛ Алексей Анисимов подчеркнул, что экспертно-судейская комиссия лиги рассмотрит эпизод первого матча финала Кубка Гагарина между магнитогорским "Металлургом" и СКА, когда форвард гостей Вадим Шипачев ударил в пах форварда хозяев Владислава Калетника, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 5:4, счет в серии – 1-0.

"Мы этот удар без внимания не оставим, представим его экспертно-судейской комиссии", – сказал Анисимов.