Александр Семин покинет "Магнитку"

Как стало известно "СЭ", руководство магнитогорского "Металлурга" не собирается предлагать новый контракт нападающему Александру Семину. 33-летний хоккеист пополнил состав "Магнитки" в сезоне-2015/16, проведя за уральцев 20 матчей и набрав 14 (5+9) очков при показателе полезности "-2". В победном Кубке Гагарина-2016 уроженец Красноярска провел 23 встречи и набрал 15 (7+8) очков. В минувшей регулярке он выходил на лед в 58 играх и набрал в них 30 (14+16) очков при полезности "+7". В плей-офф-2017 Семин набрал всего 2 (0+2) очка в 18 матчах, а его команда уступила в финальной серии СКА (1-4). (Алексей ШЕВЧЕНКО)