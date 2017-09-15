Александр Могильный: "Амур" мотивирует не распоряжения КХЛ, а болельщики"

Президент "Амура" Александр Могильный заявил, что руководство занимается развитием клуба не из-за возможного исключения КХЛ. Он отметил, что все делается для болельщиков команды.

– Нас мотивируют не какие-то распоряжения КХЛ, а люди, которые приходят поболеть за команду, – цитирует "Р-Спорт" Могильного. – Посмотрите, у нас два домашних матча – два аншлага. И эти люди ходят на хоккей из года в год, несмотря на результат. Естественно, все хотят попасть в плей-офф, хотят видеть интенсивные и жесткие игры. То, что в КХЛ сказали, что кто-то вылетит, а кто-то нет, я об этом даже не думаю. Если за нас что-то решили, то делать тут уже что-то бесполезно.