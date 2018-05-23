Александр Медведев: "У нового тренера СКА птичья фамилия. Мы не против совмещения постов"

Член совета директоров СКА Александр Медведев подчеркнул, что клуб не против совмещения постов главным тренером. 30 апреля истек контракт главного тренера Олега Знарка. По данным СМИ, его сменит Илья Воробьев, который руководил сборной России на чемпионате мира-2018.
- СКА не против совмещения постов тренером. Практика показала, что это правильно, - цитирует ТАСС Медведева. - Кто будет тренировать команду в следующем сезоне? По- моему, понятно, кто. Скажу так - у специалиста птичья фамилия.
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grogenov
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21:33
Помощник Президента
Геннадий Сергеевич?)))
21:33
Наш
Неужели Канарейкин? )))
20:58