Александр Медведев: "Организация авиаперевозок улучшилась после трагедии с "Локомотивом"

Первый президент КХЛ Александр Медведев заявил о том, что качество авиаперевозок с участием команд лиги зменилось в лучшую сторону после авиакатастрофы шестилетней давности с ярославским "Локомотивом".

Крушение самолета Як-42 с командой на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека. В память о погибшей команде КХЛ не проводит матчи чемпионата 7 сентября.

– В сфере авиаперевозок многое изменилось к лучшему, и очень плохо, что изменения произошли такой ценой, потому что все могло обойтись и без этого. Но история не терпит сослагательного наклонения, – приводит ТАСС слова Медведева. – По организации, качеству самолетов и аэродромного обслуживания мы сейчас видим, что там уже другие стандарты. Это относится ко всем городам, где есть команды КХЛ.

Ту команду и нынешнюю сравнивать некорректно. Та всегда останется в памяти – она была блестящей, но новая команда растет, совершенствуется. Игроки и тренеры отдают себе отчет, что в городе произошло, какая на них лежит ответственность. Поэтому команда мне нравится, и я хочу, чтобы она смогла продолжить победные традиции "Локомотива".