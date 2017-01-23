Александр Хаванов: "Мозякин – знаковый игрок российского хоккея"

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов подвел итоги недели, отметив новый рекорд КХЛ по заброшенным шайбам (37), установленный капитаном "Металлурга" Сергеем Мозякиным, выделил главную проблему "Спартака" накануне дерби с армейцами, поговорил об успехах Павла Бучневича в "Рейнджерс", а также проанализировал игровые проблемы Александра Радулова и Владимира Тарасенко.

– Успех Мозякина объясняется просто: высоким техническим оснащением, – подчеркнул Хаванов. – Когда наблюдаешь за ним, кажется, что он все делает достаточно просто. Ну контролирует себе шайбу, бросает, попадает. Однако ни в коем случае не надо думать, что это происходит само по себе. Сергей знает, куда бросает, куда заходит шайба и что если он попадает в створ ворот, то в 80 процентах случаев она окажется в воротах.

Мозякина никогда не считали волшебником, как, например, Павла Дацюка, но техническая подготовка, помноженная на великолепное чувство дистанции, чувство игры, позволяет ему выступать на высоком уровне. И он не просто играет, а диктует игру. Не существует условий, в которых ему было бы некомфортно. Если против него играть жестко, он это использует, стягивая на себя больше народа и находя партнеров передачами. Вы начинаете давать ему пространство – ему это только на руку. Прижимаетесь к воротам – он использует и это. Чтобы понять уровень его оснащенности, достаточно посмотреть, с каких точек он забивает. Такое количество голов невозможно забивать с одной точки или одним техническим приемом: Мозякин отличается с любых позиций, с любых расстояний. В этом отношении он не просто выдающийся игрок для российского хоккея. Он – знаковый игрок.

Если вспоминать историю нападающего, ему не всегда было просто. Свой первый клубный трофей он выиграл очень и очень поздно. Но, с другой стороны, ему это сейчас и помогает находить мотивацию. Есть цитата одного заокеанского тренера: "После того как ты выигрываешь свой первый командный трофей, с этого момента ты понимаешь, что можешь играть лучше". Ведь сохранить мотивацию для сложившегося игрока очень и очень непросто. И в этом отношении Мозякин удивляет, в том числе и меня.

Полностью интервью Хаванова